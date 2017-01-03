Отныне жители ряда городов Украины смогут за сутки оформить брак

Об этом сказано в распоряжении Кабмина. Правительство приняло решение расширить пилотный проект по введению простой процедуры регистрации брака на города Винницу, Днепр, Николаев, Каменец-Подольский, Луцк, а также Ровно, Житомир и Харьков.

Как известно, с целью апробации евростандартов в сфере госрегистрации актов гражданского состояния 13-го июля 2016 г. распоряжением Кабмина №502 введен пилотный проект по госрегистрации брака в короткие сроки по избранному заявителями месту. Сейчас он внедряется в популярных туристических городах Киеве, Львове, а также в Одессе, Херсоне, в Мариуполе и Северодонецке.

Как сообщал УРА-Информ, брак Федора Бондарчука распался.