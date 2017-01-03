08:46 03.01.2017 | Общество | Новости
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Над Алабамой пронесся торнадо, погибли четыре человека

В ночь на вторник, 3 января, в американском штате Алабама пронесся мощный торнадо.

Над Алабамой пронесся торнадо, погибли четыре человека

В результате стихия унесла жизни четырех человек. Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на слова губернатора штата Роберта Бентли, тела всех погибших были обнаружены в одном из строений в городе Рехобет, расположенном недалеко от границы с Флоридой.

При этом журналисты утверждают, что люди погибли, когда на дом, где они укрывались, обрушились дерево и опора линии электропередачи. Местные власти также сообщают, что в районе также были повреждены другие дома и постройки, кроме того были зафиксированы наводнения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.


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