14:02 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минюст зарегистрировал методологию оценки коррупционных рисков, поданную НАПК

Министерство юстиции Украины 28 декабря 2016 года зарегистрировало решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) "Об утверждении методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти". 
 

Минюст зарегистрировал методологию оценки коррупционных рисков, поданную НАПК

Об этом сообщает сайт НАПК.

"Указанной методологией устанавливается единой подход в органах власти к организации работы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий, определяется комплекс правил и процедур в отношении оценки коррупционных рисков в их деятельности", - гласит сообщение.

Отмечается, что решение Национального агентства вступит в силу со дня его официальной публикации.

Кроме того, на сегодня НАПК готовит комплексные рекомендации по подготов.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ"Минюст в 2017 году начнет реформирование адвокатуры.

 


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