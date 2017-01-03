Минюст зарегистрировал методологию оценки коррупционных рисков, поданную НАПК

Министерство юстиции Украины 28 декабря 2016 года зарегистрировало решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) "Об утверждении методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов власти".
Об этом сообщает сайт НАПК.
"Указанной методологией устанавливается единой подход в органах власти к организации работы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий, определяется комплекс правил и процедур в отношении оценки коррупционных рисков в их деятельности", - гласит сообщение.
Отмечается, что решение Национального агентства вступит в силу со дня его официальной публикации.
Кроме того, на сегодня НАПК готовит комплексные рекомендации по подготов.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Минюст в 2017 году начнет реформирование адвокатуры.