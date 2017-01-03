Минюст зарегистрировал методологию оценки коррупционных рисков, поданную НАПК

Об этом сообщает сайт НАПК.

"Указанной методологией устанавливается единой подход в органах власти к организации работы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих полномочий, определяется комплекс правил и процедур в отношении оценки коррупционных рисков в их деятельности", - гласит сообщение.

Отмечается, что решение Национального агентства вступит в силу со дня его официальной публикации.

Кроме того, на сегодня НАПК готовит комплексные рекомендации по подготов.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Минюст в 2017 году начнет реформирование адвокатуры.