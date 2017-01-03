05:00 03.01.2017 | Общество | Новости
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Ксения Собчак похвасталась роскошным декольте

Телеведущая Ксения Собчак, впервые став мамой месяц назад, никак не может нарадоваться приятным бонусам грудного вскармливания. Ей удалось быстро прийти в былую форму, и единственное кардинальное изменение в ее внешности — это увеличившаяся грудь.
 

Ксения Собчак похвасталась роскошным декольте

Соответствующие она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как отмечается, телезвезда реишла в очередной раз продемонстрировать "богатое" декольте в новогоднюю ночь и собрать массу восхищенных комментариев подписчиков в соцсети. 

"Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!", — подписала фото Собчак

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", прошло полтора месяца с момента рождения сына у светской львицы Ксении Собчак.

 


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