Ксения Собчак похвасталась роскошным декольте

Соответствующие она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как отмечается, телезвезда реишла в очередной раз продемонстрировать "богатое" декольте в новогоднюю ночь и собрать массу восхищенных комментариев подписчиков в соцсети.

"Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!", — подписала фото Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", прошло полтора месяца с момента рождения сына у светской львицы Ксении Собчак.