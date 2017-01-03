Боевики в воскресенье стреляли на всех направлениях

По состоянию на утром вторника, 3 января, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба АТО, на Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино.

При этом из 82-миллиметровых минометов огонь велся по Широкино и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия по Павлополю, Широкино, Марьинке, Гнутово и Лебединскомк. Вместе с тем под Гнутово весь день работал снайпер, а под Талаковкой боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

В то же вермя на Донецком противник весь день стреляли по Луганскому, Северному, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

Напомним, в первый день 2017 года в зоне проведения АТО было зафиксировано два пролета беспилотных аппарата.