04:00 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ани Лорак отпраздновала Новый Год в короне, подаренной мужем

Украинская певица Ани Лорак похвасталась своим новогодним образом.  

Ани Лорак отпраздновала Новый Год в короне, подаренной мужем

Об этом она сообщила в своем Іnstagram.

"Ну вот! Мне подарили корону!", — подписала совместный снимок  с супругом Муратом Налчаджиоглу Каролина, похваставшись подарком от любимого. 

Отметим, что подписчики знаменитости по достоинству оценили предназначенный для нее новогодний подарок, а также не забыли поздравить семью звезды с праздником. 

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее известная певица Ани Лорак поделилась в Instagram семейными новогодними фото у наряженной елки. На фото изображены Каролина, ее муж Мурат Налчаджиоглу, и их пятилетняя дочь София. 


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