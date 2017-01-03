Ани Лорак отпраздновала Новый Год в короне, подаренной мужем

Об этом она сообщила в своем Іnstagram.

"Ну вот! Мне подарили корону!", — подписала совместный снимок с супругом Муратом Налчаджиоглу Каролина, похваставшись подарком от любимого.

Отметим, что подписчики знаменитости по достоинству оценили предназначенный для нее новогодний подарок, а также не забыли поздравить семью звезды с праздником.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее известная певица Ани Лорак поделилась в Instagram семейными новогодними фото у наряженной елки. На фото изображены Каролина, ее муж Мурат Налчаджиоглу, и их пятилетняя дочь София.