3 января в Украине мороз и небольшой снег

На остальной территории без существенных осадков. В южной части Украины, в восточных и прикарпатских областях ночью, утром местами туман, гололед.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров за секунду, в восточных областях в Крыму, Приазовье, в Карпатах и Прикарпатье отдельные порывы ветра могут достигать 15-18 метров за секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве сегодня небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течении суток будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины также небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

На севере страны 3 января небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 7 градусов, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

На востоке Украины без существенных осадков, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ночь. температура воздуха составит 1-7 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

На юге Украины без осадков, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов ниже нудя. Днем столбики термометров будут колебаться от 1 градуса мороза до 7 градусов тепла.