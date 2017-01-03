В Переяславе-Хмельницком упала главная елка города - ФОТО

Ее высота достигала около 12 метров. Как сообщают местные издания, тут не помнят, чтобы когда либо в предыдущие годы случалась такая неприятность.

На место инцидента сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры. Они начали собирать побитые игрушки и другие елочные украшения.

При этом местные власти пояснили, что причиной падения елки стало то, что на уровне около полтора метра от земли по неизвестной причине не выдержали болты металлической конструкции, на которой было смонтировано наборную елку.

Они сорвались и верхняя ее часть упала, - рассказали городские власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, учитывая обращения столичных жителей и для более полного удовлетворения потребностей граждан в с/х продукции, в столице будут проведены сезонные ярмарки. Ярмарки пройдут с четвертого по шестое января.