23:28 03.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157181:Polishuk

В Переяславе-Хмельницком упала главная елка города - ФОТО

Во вторник днем, 3 января, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области упала главная новогодняя елка города.

В Переяславе-Хмельницком упала главная елка города - ФОТО

Ее высота достигала около 12 метров. Как сообщают местные издания, тут не помнят, чтобы когда либо в предыдущие годы случалась такая неприятность.

На место инцидента сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры. Они начали собирать побитые игрушки и другие елочные украшения.

При этом местные власти пояснили, что причиной падения елки стало то, что на уровне около полтора метра от земли по неизвестной причине не выдержали болты металлической конструкции, на которой было смонтировано наборную елку.

Они сорвались и верхняя ее часть упала, - рассказали городские власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, учитывая обращения столичных жителей и для более полного удовлетворения потребностей граждан в с/х продукции, в столице будут проведены сезонные ярмарки. Ярмарки пройдут с четвертого по шестое января.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив