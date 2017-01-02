Владимир Кличко получил необычный новогодний подарок

Об этом он написал в Instagram.

“Что? Мой первый “proam” контракт. 1995 год. Получил его в подарок на Новый год от моего первого промоутера”, - подписал Кличко фото в соцсеи.

Также добавим, что "proam" - это контракт на смешанные соревнования, любительско-профессиональные. Кроме того, те бои не пошли в зачет профессиональной карьеры Кличко.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", всемирный боксерский совет объявил украинского боксера Виталия Кличко "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии.