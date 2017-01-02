14:56 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Владимир Кличко получил необычный новогодний подарок

Украинский боксер, выступающий в супертяжелом весе Владимир Кличко, получил необычный подарок на Новый год. Спортсмен получил от своего первого промоутера Харальда Ура его первый контракт. 
 

Владимир Кличко получил необычный новогодний подарок

Об этом он написал в Instagram.

“Что? Мой первый “proam” контракт. 1995 год. Получил его в подарок на Новый год от моего первого промоутера”, - подписал Кличко фото в соцсеи.

Также добавим, что "proam" - это контракт на смешанные соревнования, любительско-профессиональные. Кроме того, те бои не пошли в зачет профессиональной карьеры Кличко.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", всемирный боксерский совет объявил украинского боксера Виталия Кличко "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии. 


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