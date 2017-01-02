17:36 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО замечены два беспилотника

В первый день 2017 года в зоне проведения АТО было зафиксировано два пролета беспилотных аппарата. 

В зоне АТО замечены два беспилотника

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам – первого января 2017 г. в зоне  проведения АТО зафиксировано два полета беспилотников противника - отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ранее испытание прошел испытание первый грузовой беспилотник. Данный беспилотник предназначен для украинской армии. Мощный мультикоптер способен способен брать на борт до 30 килограммов груза. При тестировании проверили работоспособность всех систем, а также аварийные режимы и настройки автопилота.


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