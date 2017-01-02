14:34 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО ранены четыре украинских силовика

За прошлые сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины в результате ведения боевых действий никто из украинских силовиков не погиб.

В зоне АТО ранены четыре украинских силовика

При этом четверо силовиков были ранены. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам проведения АТО Александр Мотузяник. По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий погибших украинских силовиков не было, однако четверо силовиков АТО получили ранения – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, 30 декабря 2016 г. за сутки в зоне проведения АТО трое силовиков были ранены. Погибших военных в те сутки не было. Ситуация в зоне АТО в целом оставалась напряженной – сообщал Мотузяник.


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