В зоне АТО ранены четыре украинских силовика

При этом четверо силовиков были ранены. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам проведения АТО Александр Мотузяник. По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий погибших украинских силовиков не было, однако четверо силовиков АТО получили ранения – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, 30 декабря 2016 г. за сутки в зоне проведения АТО трое силовиков были ранены. Погибших военных в те сутки не было. Ситуация в зоне АТО в целом оставалась напряженной – сообщал Мотузяник.