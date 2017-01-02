В нескольких регионах Мексики прошли акции протеста против повышения цен на бензин

Об єтос сообщает El Universal.

Как отмечается, многочисленные акции прошли в Акапулько, Монтеррее и столицы. В городе Сальтильо на севере Мексики порядка тысячи манифестантов потребовали не только отменить повышение цен на горючее, но и отправить в отставку президента Энрике Пенья Ньето.

Кроме того, акции протеста носили мирный характер, сведений о столкновении участников с правоохранительными органами не поступало. Согласно решению властей, цены на бензин и дизельное топливо с 1 января выросли примерно на 20%.

"Литр бензина марки Magna (с октановым числом 87) подорожал с 13,98 до 15,99 песо (от 0,67 до 0,77 долларов), а марки Premium (с октановым числом 92) - 14,81 до 17, 79 песо (от 0,71 до 0,86 долларов). Стоимость дизельного топлива увеличилась с 14,63 до 17,05 песо (от 0,7 до 0,82 долларов)", - гласит сообщение.

Добавим, что представители мексиканских деловых кругов ранее выражали обеспокоенность в связи с повышением цен на топливо. Согласно их мнению, такой шаг негативно скажется на благосостоянии многих мексиканских семей. Кроме того, подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. За 2016 девальвация песо составила около 20%.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в ряде крупнейших сетей АЗС Украины подскочили цены на бензин и дизтопливо.