03:00 02.01.2017 | Общество | Новости
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В Миланском соборе появилась картина украинского Санта-Клауса

На Рождество в Миланском соборе появилась картина украинского художника под псевдонимом BRUNO.

В Миланском соборе появилась картина украинского Санта-Клауса

Об этом сообщили в сюжете программы “Сніданок з 1+1”.

Как отмечается, ночью неизвестные повесили среди витражей собора полотно под названием “Сошествие Санта-Клауса к Деве Марии и Иисусу Христу”.

"Картина была обнаружена прихожанами храма во время рождественской мессы в ночь на 25 декабря. Когда картину заметили прихожане, ее завесили тканью, чтобы не прерывать службу. Позже полотно сняли и передали в полицию. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за инцидент", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно в Киеве в Мариинском парке открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками и установили светящиеся скульптуры оленей.

 


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