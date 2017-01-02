15:58 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком обнаружено около 50 мест скопления бомжей

В Кропивницком социальный патруль выявил более полусотни скопления людей без определенного места жительства - с начала холодов. 

В Кропивницком обнаружено около 50 мест скопления бомжей

Об этом рассказал глава управления по вопросам ЧС и гражданской защиты населения горсовета г. Кропивницкий Сергей Коваленко. По его словам – на данный момент потребности в пунктах обогрева нет, потому трудится социальный патруль. Социальный патруль проводит постоянную функцию в навещении малообеспеченных слоев населения и состоящих на учете в управлениях соцзащиты людей.

Также навещают людей, которые выбрали т.н. "беззаботный" образ жизни. Их посещают в местах их скопления. И с 19 ноября мест скопления бомжей уже было выявлено 60, гражданам оказывали помощь в питании, помогали им одеждой.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве бомж поджег жилой дом.


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