Украинская теннисистка Свитолина начала новый сезон с победы

Об этом сообщает "Теннисный портал Украины".

"На старте турнира WTA Premier Brisbane International харьковчанка, посеянная под 6 номером, нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио Монике Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:3, 6:3", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за время игры Свитолина сделала три подачи на вылет, однако при этом допустила сразу шесть двойных ошибок.

Также добавим, что следующей соперницей нашей соотечественницы станет американка Шелби Роджерс. Это будет вторая личная встреча между спортсменками. Предварительную - в 2014 году на турнире в Осаке выиграла украинка со счетом - 7:6 (2), 4:6, 6:1.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", большинство украинцев уверены, что главным достижением 2016 года в Украине стала победа певицы Джамалы на музыкальном конкурсе "Евровидение".