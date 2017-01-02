Полтавская областная детская больница приобрела реанимобиль для неонатальной бригады

Полтавской областной детской больнице новое приобретение - реанимационный автомобиль для неонатальной бригады. Автомобиль оснащен транспортной системой с инкубатором, мониторинговой аппаратурой, современным аппаратом искусственной вентиляции легких. Его стоимость - 3,3 млн грн.
Об этом передает Полтавская ОГА.
"Младенца с недостатками можно транспортировать от полового отделения, через всю больницу в авто, где ребенка подключают к бортовой системе и можно везти ребенка на любое расстояние. Оборудование уникальное, аппарат искусственной вентиляции легких производства США. На этом авто можно транспортировать ребенка из любого места с теми же пороками сердца, недоношенных детей. Причем оборудование автоматически подстраивается под малыша ", - отметил главный специалист отдела финансово-экономической работы и медицинской помощи матерям и детям Игорь Перогов.
Также отмечается, что в детской больнице в этом году начали реконструкцию и переоборудование реанимационного отделения с блоком для новорожденных. В свою очередь, стоимость строительных работ - 9,5 млн грн, стоимость закупленного оборудования - 6,6 млн.
Кроме того, в планах больницына 2017 год , завершить реконструкцию реанимационного отделения. В частности, построить кислородную станцию и реконструировать лабораторию реанимации. Цена вопроса - 9,6 млн грн.
Как сообщал "Ура-Информ", в Полтаве будут судить мужчину за убийство брата.