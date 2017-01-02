00:30 02.01.2017 | Общество | Новости
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Польский блогер доказал дочери существование Санта-Клауса

Поляк Михал Могила снял на видео появление Санта-Клауса, чтобы показать шестилетней дочери, что он существует.

Польский блогер доказал дочери существование Санта-Клауса

Соответствующее видео с розыгрышем своей дочери мужчина опубликовал в YouTube.

Как отмечается, визит Санта-Клауса он изобразил с помощью скрытой камеры, установленной в их доме. Также в опубликованное видео мужчина вмонтировал еще одно, на котором можно увидеть реакцию маленькой девочки.

"Так как моя шестилетняя дочь потеряла веру в существование Санта-Клауса, я решил убедить ее, что "Старый Бородатый Чувак" реальный. Вместе с дочкой мы решили навести камеру на елку, чтобы запечатлеть момент визита Санты. Как только она увидела подарки, она потребовала показать запись", - написал мужчина в комментарии к видео.

Кроме того, автор ролика снял момент, как в комнате из ниоткуда появляется Санта, "наколдовывает" подарки, грозит пальцем "обнаруженной" камере, а затем исчезает.

"Кто-то назовет это троллингом, а я - магией Рождества и детства", - пояснил Михаил.

 

Как сообщал "УРА-Информ", ранее на Рождество в Миланском соборе появилась картина украинского Санта-Клауса.


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