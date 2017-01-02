Первый понедельник года будет холодным

Только в восточных областях местами небольшие осадки, слабый гололед. На дорогах кое-где гололедица, в южной части, в западных и восточных областях местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду, в Карпатах порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опуститься до 2-4 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 1 градуса.

На западе Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 1-6 градуса мороза. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины ясно, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед. Ночью будет от 1 до 7 градусов со знаком минус. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза

На юге Украины ясно, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью от 0 до минус 6 градусов, днем температура воздуха будет колебаться он 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.