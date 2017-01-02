10:33 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Оля Полякова показала молодую маму и подросших дочерей

Эпатажная певица украинского шоу-бизнеса Оля Полякова отпраздновала Новый Год на сцене.  Тем временем в домашней обстановке встречали праздник ее самые близкие люди — мама, супруг и двое дочерей.
 

Оля Полякова показала молодую маму и подросших дочерей

Об этом суперблондинка сообщила на своей странице в Instagram.

Как отмечается, муж артистки уже традиционно "увильнул" от кадра. В свою очередь, поклонники Оли Поляковой искренне восхитились ее молодой мамой, на которую звезда невероятно похожа, а также заметно повзрослевшими дочерьми  — Машей и Алисой. 

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее известная певица Ани Лорак поделилась в Instagram семейными новогодними фото у наряженной елки. На фото изображены Каролина, ее муж Мурат Налчаджиоглу, и их пятилетняя дочь София. 


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