Обнародованы фото подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле – ФОТО

Об этом сообщает Daily Mail. После того, как по итогам теракта в сеть попали фото из клуба в результате стрельбы, следователи обнародовали фото подозреваемого. Согласно данным СМИ, следователи располагают данными о личности подозреваемого и о его гражданстве, но чтобы не повредить следствию они не сообщают об этом, а продолжают поиски.

Как сообщал УРА-Информ, ответственность за теракт в Стамбуле уже взяло на себя ИГИЛ. Известно, что в новогоднюю ночь в ночном клубе в г. Стамбул по итогам стрельбы погибло 39 человек и 69 получили ранения.