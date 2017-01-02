На Запорожье полиция обнаружила в гараже 40 килограммов похищенной взрывчатки

Она была ранее похищена во время их перевозки. Как сообщает пресс-служба СБУ, 27 декабря прошлого года при перевозке десяти тонн аммонита на одно из предприятий области, где он используется при проведении взрывных работ, злоумышленники похитили опасное взрывчатое вещество.

В понедельник, 2 декабря, правоохранители обнаружили аммонит в одном из частных гаражей Васильевского района. По факту находки полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Похищение взрывчатых веществ.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для установления и задержания всех причастных лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 декабря СБУ обнаружила в районе проведения антитеррористической операции два тайника с военными средствами поражения.