На Ровенщине силовикам АТО начали вручать ключи от квартир

Он потерял в боях в зоне АТО ногу. Об этом передали в пресс-службе Ровенской ОГА. Жилье силовику приобрели в рамках внедрения госпрограммы “Обеспечение жильем лиц, принимавших непосредственное участие в АТО”. Средства на квартиру выделены из госбюджета, а комиссия при ОГА в течение нескольких месяцев рассматривала варианты квартир в Ракитном.

В общем в Ровенскую облгосадминистрацию поступили три предложения касательно жилья. Комиссия изучила и отобрала подходящий вариант. Жилье площадью до 50 кв. м, в нем уже был сделан косметический ремонт. Квартира понравилось учаснику АТО - отметил замглавы ОГА Игорь Тимошенко.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в декабре жилье получили 23 силовика.