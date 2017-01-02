13:36 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине силовикам АТО начали вручать ключи от квартир

Первым ключи от новой квартиры в 2017 г. получил житель районного центра Рокитное Андрей Михалец.

На Ровенщине силовикам АТО начали вручать ключи от квартир

Он потерял в боях в зоне АТО ногу. Об этом передали в пресс-службе Ровенской ОГА. Жилье силовику приобрели в рамках внедрения госпрограммы “Обеспечение жильем лиц, принимавших непосредственное участие в АТО”. Средства на квартиру выделены из госбюджета, а комиссия при ОГА в течение нескольких месяцев рассматривала варианты квартир в Ракитном.

В общем в Ровенскую облгосадминистрацию поступили три предложения касательно жилья. Комиссия изучила и отобрала подходящий вариант. Жилье площадью до 50 кв. м, в нем уже был сделан косметический ремонт. Квартира понравилось учаснику АТО - отметил замглавы ОГА Игорь Тимошенко.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в декабре жилье получили 23 силовика.


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