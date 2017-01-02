На границе с Венгрией появился контактный пункт "Захонь"

С первого января 2017 г. на украинско-венгерской границе начата работа контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для сообщения автомобилей "Тиса - Захонь" на венгерской стороне. Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.

В сообщении сказано, что среди задач, которые станет выполнять данный центр – это поддержание информационного взаимодействия между пограничниками стран, а также координация действий при проведении мероприятий по охране украинско-венгерской участка границы. В настоящее время работа контактного центра пройдет в тестовом режиме и продлится три недели.

Как сообщал УРА-Информ, через КПВВ за сутки проследовало 2,8 тысячи человек.