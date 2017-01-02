13:48 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157071:labazovych

"Марш мира" состоялся в Ивано-Франковске - ФОТО

Во Всемирный день мира прихожане Ивано-Франковска с жителями города прошли по центральным улицам. 

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ.

Отмечается, что в этом году Марш мира прошел под лозунгом: "Ненасилие - стиль политики в пользу мира".

Кроме того, участники марша вспоминали те страны, где продолжаются войны или военные конфликты.

Также около ста человек прошлись по центральной части города и помолились в Архикафедральном соборе Воскресения Христова.

Напомним, что в этот день по всему миру люди несли на маршах плакат "Peace for Ukrainе", вместе с названиями еще 30 стран, где идет ІІІ мировая в фрагментах.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее по случаю празднования дня рождения Степана Бандеры в г. Ровно состоится факельный марш


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив