ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в Багдаде

Как сообщает Reuters взрыв, во время которого был взорван заминированный автомобиль на площади в районе Мадинат-эс-Садр, осуществил смертник. По состоянию на вечер понедельник, 2 января, количество погибших в теракте возросло до 35 человек.

При этом 61 человек ранен. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность и за теракт в Стамбуле, во время которого было совершено нападение на ночной клуб в первый день Нового года. Тут погибли 39 человек.