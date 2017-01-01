В Украине в 2016 году зафиксировано 262 нарушения свободы слова

Так, не учитывая оккупированных территорий, в 2016 г. в Украине зафиксировано 262 нарушения свободы слова. Об этом передает Институт массовой информации – в ходе исследования “Барометр свободы слова”.

Показатель 2016 г. - примерно на 15% меньше, чем был в 2015 г. Тогда было зафиксировано 310 нарушений свободы слова, а в 2014 г. зафиксировано 995 случаев. Вместе с оккупированными Крымом, а также с территориями Донбасса в 2016 г. число нарушений свободы слова было - 305 случаев. Самый обширный источник нарушений - препятствование профессиональной деятельности журналистов – это 107 случаев (в 2015 г. - 100, в 2014 г. – 150 случаев, в 2013 г. - 130 случаев).

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ранее составили список т.н. врагов прессы.