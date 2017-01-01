10:00 01.01.2017 | Общество | Новости
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В Китае слепили 34-метрового снеговика - ФОТО

В китайском городе Харбин из снега вылепили гигантского снеговика.

В Китае слепили 34-метрового снеговика - ФОТО

Снеговик выставлен на выставке скульптур, а на его высота составила 34 метра. Как сообщает CCTV, на сооружение скульптуры его создатели потратили более 20 тысяч кубометров снега. Снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.

Среди прочего на выставке также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Китае создали терракотовую армию из шоколада.


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