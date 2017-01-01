Украинцы назвали главным достижением года победу на "Евровидении"

Такой ответ на опрос социологической группы "Рейтинг" дали 83% жителей страны. При этом 76% респондентов считают, что главное достижение все же стало выступление украинских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Чуть меньше голосов, 65%, было отдано успеху правительства и в частности его инициатива по повышению уровня минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен.

63% опрошенных назвали внедрение электронного декларирования доходов чиновников, 61% - уровень боеспособности украинской армии, 60% - освобождение народного депутата Надежды Савченко, 59% - выступление украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, реформу полиции успешной считают 28% опрошенных. Децентрализацию успешной считают 22% респондентов, не увидели позитива в этом направлении 62%.

Переговоры с Европейским Союзом о безвизовом режиме успешными считают 18%, политику в ​​сфере социальной защиты населения считают успешной всего лишь 9% респондентов. Более 90% опрошенных признали также неуспешной деятельности власти в сферах обеспечения стабильности национальной валюты, жилищно-коммунальных услуг и экономического роста.