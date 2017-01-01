ТОП-10 запросов Google в Украине 2016. Персона года - ФОТО

Как отмечается, Google Zeitgeist — это рейтинги самых популярных запросов года. Но не в абсолютном выражении, а в относительном. То есть это запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего и показывали всплеск интереса пользователей к событиям, персонам и вопросам.

Первое место в категории "Персона года" заняла Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на "Евровидении", за ней идет Дональд Трамп, а на третьем месте разместился пропавший Тарас Позняков.

1. Джамала

Украинская певица и победиьельница Евровидения-2016.

2. Дональд Трамп

Скандальный американский бизнесмен и политик, избранный в 2016 году президентом США.

3. Тарас Позняков

Пропавший без вести пользователь сервиса поиска попутчиков Blablacar.

4. Алан Рикман

Актер, умерший в январе 2016. Больше всего известен по своей роли Северуса Снегга в экранизации Поттерианы

5. Павел Шеремет

Журналист Радио Вести, был убит в июне 2016 года.

6. Моторола

Сепаратист, полковник вооруженных сил так называемой ДНР. Умер от взрыва в шахте лифта в октрябре 2016.

7. Монатик

Певец, танцор и один из тренеров шоу "Голос. Дети".

8. Марго Робби

Актриса, сыгравшая в 2016 году Харли Квин ("Отряд Самоубийц").

9. Надежда Савченко

Летчица и украинский политик, до мая 2016 года находившаяся в российском СИЗО. После возвращения в Украину оказалась в опале из-за своих заявлений касательно ДНР и ЛНР (например, Савченко согласна сотрудничать с сепаратистами).

10. Мисс Кэти

Юная звезда YouTube. Видеозаписи с Катей и ее братом Максом регулярно бьют рекорды по количеству просмотров. Родители малышей делятся в сети роликами, где показывают всю жизнь своих детей - их игры, обучение и даже походы к врачам.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее церемония награждения Конкурса Бренд Года 2016 определила лучшие бизнес-компании Украины, которые были признаны потребителями нашей страны в 10 категориях и отраслях экономики.