ТОП-10 запросов Google в Украине 2016. Персона года - ФОТО

Как отмечается, Google Zeitgeist — это рейтинги самых популярных запросов года. Но не в абсолютном выражении, а в относительном. То есть это запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего и показывали всплеск интереса пользователей к событиям, персонам и вопросам.
Первое место в категории "Персона года" заняла Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу на "Евровидении", за ней идет Дональд Трамп, а на третьем месте разместился пропавший Тарас Позняков.
1. Джамала
Украинская певица и победиьельница Евровидения-2016.
2. Дональд Трамп
Скандальный американский бизнесмен и политик, избранный в 2016 году президентом США.
3. Тарас Позняков
Пропавший без вести пользователь сервиса поиска попутчиков Blablacar.
4. Алан Рикман
Актер, умерший в январе 2016. Больше всего известен по своей роли Северуса Снегга в экранизации Поттерианы
5. Павел Шеремет
Журналист Радио Вести, был убит в июне 2016 года.
6. Моторола
Сепаратист, полковник вооруженных сил так называемой ДНР. Умер от взрыва в шахте лифта в октрябре 2016.
7. Монатик
Певец, танцор и один из тренеров шоу "Голос. Дети".
8. Марго Робби
Актриса, сыгравшая в 2016 году Харли Квин ("Отряд Самоубийц").
9. Надежда Савченко
Летчица и украинский политик, до мая 2016 года находившаяся в российском СИЗО. После возвращения в Украину оказалась в опале из-за своих заявлений касательно ДНР и ЛНР (например, Савченко согласна сотрудничать с сепаратистами).
10. Мисс Кэти
Юная звезда YouTube. Видеозаписи с Катей и ее братом Максом регулярно бьют рекорды по количеству просмотров. Родители малышей делятся в сети роликами, где показывают всю жизнь своих детей - их игры, обучение и даже походы к врачам.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее церемония награждения Конкурса Бренд Года 2016 определила лучшие бизнес-компании Украины, которые были признаны потребителями нашей страны в 10 категориях и отраслях экономики.