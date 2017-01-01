Какие ТВ-шоу оказались самыми резонансными для украинцев?

При составлении рейтинга представители компании проанализировали миллионы поисковых запросов и представили события, фильмы, сериалы и понятия, информацию о которых наиболее активно искали украинцы.

Лидерами топ-10 тв-шоу, которые оказались самыми резонансными для украинцев на первом месте оказался известный песенный конкурс "Евровидение 2016". Также в список попали и темы, связанные с замужеством - "Холостяк 6". Помимо бракосочетания в поисковике есть место для тв-шоу - "Супермодель по-украински 3".

"Супермодель по-украински" - это не просто реалити-шоу, а невероятная школа выживания в мире высокой моды.Кто-то пытается поразить своей красотой, кто-то - красивым телом, кто-то -профессиональными движениями и мастерством, а кто-то просто напросто попытается разжалобить уважаемое жюри тем, что он приехал с востока Украины или своим бедным семейным положением. Влюбом случае каждая участница бороться изо всех сил, чтобы доказать свое мастерство на подиуме.

Также специалисты "Google" отметили: "Оскар 2016", "МастерШеф", "Битва экстрасенсов 17 сезон", "Голос країни 2016", "Від пацанки до панянки" и "Зважені та щасливі 2016". Следует подчеркнуть, что по отдельности эти тв-шоу оказались интереснее, чем любое из политических событий.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Киеве состоялся необычный вечер: финалистки "Мисс Украина-2016" стали охранницами и официантками.