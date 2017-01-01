Что в этом году украинцы чаще всего искали в сети?

Так, самым популярным запросом уходящего года стало событие "Евро 2016".

Чемпионат "Европы по футболу 2016" — 15-й футбольный турнир для сборных европейских стран, проводящийся под эгидой УЕФА. Он проходил с 10 июня по 10 июля 2016 года. Напомню, что в сентябре 2008 года исполком УЕФА постановил, что на "Евро-2016" впервые сыграют 24 команды. А 28 мая 2010 года в Женеве страной проведения была выбрана Франция (в третий раз в истории). В свою очередь, Португалия выиграла чемпионат Европы впервые в своей истории, победив хозяев в финале со счётом 1:0 в дополнительное время, и стала участником Кубка конфедераций 2017 года. Также сборная Португалии установила своеобразный рекорд, выиграв за все время турнира всего один матч в основное время. Помимо этого, португальцы вышли в плей-офф из группы только с третьего места благодаря новым правилам, набрав всего три очка в групповом этапе.

Второе место в данном рейтинге досталось сериалу – "Физрук 2", на третьем – "Мажор 2". Вслед за этими позициями идут по порядку: "Евровидение 2016", "Отряд самоубийц", "Игра престолов 6 сезон", "Кухня 6 сезон", а также "Холостяк 6", "PokemonGO" и "Олимпийские игры 2016 в Рио".

Как сообщал ранее "Ура-Информ", сборная Украины по футболу проиграла команде Северной Ирландии в матче группового этапа Евро-2016.