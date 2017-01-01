Рейтинг самых высоких елок Украины - ФОТО

По их мнению рекордной в этом году стала харьковская елка. Ее высота составила в 36,7 метра. Она радует харьковчан на площади Свободы. Традиционно вокруг нее расположены новогодняя ярмарка и каток.

Второе место отдано новогодней красавице в Днипре. Официальное открытие елки тут состоялось 24 декабря. Свое новогоднее дерево харковчане установили на площади Героев Майдана. Ее высота составила 30 метро, однако тут была установлена та же елка, что и в 2015 году.

Черновицкая елка разделила второе место с харьковской. Ее высота также составила 30 метров. Главную елку в этом областном центре открыли на Соборной площади. По информации местных СМИ, несмотря на большое количество критики в отношении первоначального вида елки, ее нынешнее "наряд" приятно поразило большинство черновчан, которые были на открытии.

Главное рождественское дерево Украины в этом году достигает 26 метров. Киевская елка заняла третье место, а ее стиль определен, как сдержанный. В этом году столичные власти украсили новогоднее дерево яворовскими деревянными игрушками ручной работы.

Хмельницкая елка также достигла в этом году 26 метров и разделила третье место со столичным новогодним деревом.

За ней в рейтинге идет винницкая красавица, которая была открыта в День святого Николая. У летнего театра собралось большое количество винничан и гостей областного центра посмотреть на новогоднее чудо.

На пятом месте оказалась новогодняя елка в Сумах. Ее высота составила 23 метра, однако она не только яркая и красочная, но еще и крутится.

В Ровно установили живую елку. Ее возраст - более 70 лет. Она на один метр выше своей предшественницы, которая радовала горожан в прошлом году. Ровенская красавица заняла шестое место рейтинга.

За ней идет черкасская красавица. Ее высота составила 22 метра. Ее зажгли Дед Мороз со Снегурочкой. Игрушки на зеленой красавице, снежинки и деревянные домики, своими руками смастерили воспитанники черкасских внешкольных учреждений.

В Ивано-Франковске яркая новогодняя красавица достигла 21 метра и заняла восьмое место. Она радует местных жителей еще с 18 декабря на Вечевом Майдане.

Во Львове старт новогодним и рождественским праздникам дала главная елка 18 декабря. Она установлена на площади перед Львовской оперой и ее высота составила 20 метра, а это девятое место рейтинга. Изюминкой нынешней елки стала обновленная праздничная иллюминация, состоящая из гирлянд, а также освещенных шариков и кубиков. Установка елки обошлась Львову в около 116 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 декабря во всех районах Киева состоялось торжественное зажжение новогодних елок.