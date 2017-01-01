Психологи рекомендуют не врать детям о существовании Санта-Клауса

Об этом сообщает Live Science.

Как отмечается, рассказы о добром бородатом мужчине, который путешествует зимой и раздает подарки, могут оказать негативное влияние на отношения между детьми и их родителями.

"В определенный момент ложь может раскрыться и, в случае если отношения между родителями и детьми были недостаточно доверительные, разочарование окажется слишком сильным и принесет вред", - подчеркнули психологи.

Кроме того, ложь о существовании Санта-Клауса длится весьма продолжительный промежуток жизни, что делает ее слишком опасной для отношений.

"Дети на самом деле рационально воспринимают информацию и используют те же инструменты фильтрации, что и взрослые. Это внимание к контексту, в котором возникают новые сведения, сопоставление новой информации с уже существующей базой знаний и способность оценивать знания других людей", - отметила психолог Жаклин Д. Вулли.

Отметим, что фантазии о жизни волшебника связаны с творческим началом. Психологи также рекомендуют не использовать Санта-Клауса в качестве инструмента контроля - заявляя, что из-за тех или иных поступков он может не принести подарки.

Как сообщал Ура Информ, ранее смертельно больной мальчик умер на руках Санта-Клауса.