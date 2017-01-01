Орландо Блум и Кэти Перри в костюмах четы Санта-Клаусов навестили детский госпиталь

Об этом сообищли представители клиники на странице учреждения в Facebook.

Как отмечается, звездная пара неожиданно приехала в госпиталь и устроила для всех желающих концерт: Блум играл на барабанах, а Перри подпевала. Также в процессе посещения госпиталя, они раздали подарки и автографы, сделали селфи с каждым ребенком и, как рассчитывает волшебным героям, исполнили несколько рождественских песен.

"Кэти Перри и Орландо Блум приехали к нам петь рождественские гимны. Это было настолько красиво! Я очень благодарна им!" - говорится в сообщении.

Также отметим, что Перри и Блум обожают детей и проявляют активную позицию в вопросах благотворительности.

Кроме того, Кэти является послом доброй воли UNICEF с 2013 года, а Орландо и вовсе сотрудничает с организацией более 7 лет.

Как сообщал УРА-Информ, к новогодним и рождественским праздника в Киеве открыли резиденцию Санта-Клауса.