Названо 20 популярных туристических направлений среди украинцев в 2016

Туристический поисковик momondo.ua проанализировал свои поисковые запросы.
Он определил двадцатку самых популярных направлений, которыми интересовались украинцы, планируя свое путешествие по странам мира.
Так, по данным поисковика, лидером рейтинга, как и в прошлом году, остается Стамбул. При этом на его лидерство никак не повлияли теракты, что происходили там несколько раз за год.
Наибольший рост в рейтинге "Популярные туристические направления из Украины" показали Париж (+5 ступенек по сравнению с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 году).
Наибольшее падение – Москва (-7) и Бангкок (-5).
20 самых популярных направлений среди украинцев в 2016 году:
1. Стамбул (0)
2. Тель-Авив (0)
3. Тбилиси (+1)
4. Нью Йорк (+1)
5. Париж (+5)
6. Барселона (+1)
7. Рим (+6)
8. Анталия (+1)
9. Кутаиси (+11)
10. Варшава (+4)
11. Москва (-7)
12. Милан (-1)
13. Бангкок (-5)
14. Ларнака (+2)
15. Батуми (-3)
16. Прага (-1)
17. Вильнюс (new)
18. Дубай (+1)
19. Баку (new)
20. Амстердам (new)
Напомним, как сообщал УРА-Информ, National Geographic назвал лучшие страны для туризма в 2017.