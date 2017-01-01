Названо 20 популярных туристических направлений среди украинцев в 2016

Он определил двадцатку самых популярных направлений, которыми интересовались украинцы, планируя свое путешествие по странам мира.

Так, по данным поисковика, лидером рейтинга, как и в прошлом году, остается Стамбул. При этом на его лидерство никак не повлияли теракты, что происходили там несколько раз за год.

Наибольший рост в рейтинге "Популярные туристические направления из Украины" показали Париж (+5 ступенек по сравнению с прошлым годом), Рим (+6), Кутаиси (+11) и Вильнюс (не входил в топ-20 в 2015 году).

Наибольшее падение – Москва (-7) и Бангкок (-5).

20 самых популярных направлений среди украинцев в 2016 году:

1. Стамбул (0)

2. Тель-Авив (0)

3. Тбилиси (+1)

4. Нью Йорк (+1)

5. Париж (+5)

6. Барселона (+1)

7. Рим (+6)

8. Анталия (+1)

9. Кутаиси (+11)

10. Варшава (+4)

11. Москва (-7)

12. Милан (-1)

13. Бангкок (-5)

14. Ларнака (+2)

15. Батуми (-3)

16. Прага (-1)

17. Вильнюс (new)

18. Дубай (+1)

19. Баку (new)

20. Амстердам (new)

Напомним, как сообщал УРА-Информ, National Geographic назвал лучшие страны для туризма в 2017.