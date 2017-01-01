На Львовщине 2017 год объявят годом УПА

Львовская областная рада намерена объявить 2017-й годом Украинской повстанческой армии.

Соответствующий проект сообщения опубликован на сайте облрады. Как сказано в тексте проекта, такое решение депутаты приняли, поскольку в 2017 году будут отмечать 75-летие создания Украинской повстанческой армии.

В связи с чем облрада обязывает председателя Львовской городской областной администрации Олега Синютку до 1 февраля создать организационный комитет и разработать план мероприятий по празднованию года УПА на Львовщине.

В то же время в Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений о праздновании годовщины УПА на государственном уровне. В частности, проект постановления №5427 зарегистрировал член фракции "Народный фронт" Олег Медунець и проект № 5427-1, который зарегистрировала группа депутатов из фракций БПП, "Народного фронта", "Батькивщины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, улицы и переулки Киева будут названы в честь деятелей революции 1917-1921 годов, а также ОУН и УПА.