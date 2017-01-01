На Донбассе c начала 2017 года приступят к модернизации КПВВ

Об этом сообщил министр Вадима Черныша. По его словам - есть надежда, что в первые три месяца 2017 г. удастся запустить проект совместно с Управлением по делам беженцев ООН, и еще это обсудили с гуманитарной миссией Евросоюза.

Предварительно, участие в проекте может принять Канада. Международные партнеры также готовы профинансировать проект модернизации КПВВ. Украинские таможенники набросали ориентировочный список требуемого оборудования, среди него есть и мобильные сканеры – добавил Черныш.

Как сообщал УРА-Информ, КПВВ "Золотое" планировали открыть до 23 ноября 2016 г.