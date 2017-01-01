Что принесет людям год Огненного Петуха – гороскоп от Павла Глобы-2017

Однако не стоит представлять ее лишь, как повышение по службе или нахождение нового места работы. Павел Глоба рассказывает о том, чего ожидать от 2017 года.

И так, прежде всего, восточный символ 2017 года, для всех желающих провести это время плодотворно, готовит подарок. Петух даем все свое покровительство, которым пошлет на долю тружеников с богатым воображением и желанием добиться идеального завершения своих усилий немало удачных моментов, правильных попутчиков-единомышленников и неограниченное количество всепоглощающей энергии активной деятельности.

2017 год станет в будущем, всем знакам зодиака, замечательным воспоминанием о вложенных трудах, когда, подводя итоги, вы с уверенностью сможете сказать, что гордитесь этим периодом в жизни

При этом Глоба обещает, что в 2017 году обязательно повезет каждому, кто будет трудиться не покладая рук. Повелитель года Красный Огненный Петух обещает, что вложенные пот и кровь обязательно окупятся сторицей.

Гороскоп на 2017 год для Овна

Этому знаку будет труднее всего найти в себе силы для реализации задуманного. Овну придется немало потрудиться, чтобы огонь надежды не иссякал. Однако год Петуха 2017, благоволит Овну всеми силами: в это время будет нетрудно найти более подходящую работу, продвинуться по службе и снискать уважение начальства.

Гороскоп на 2017 год для Тельца

Тельцов ждут новые впечатление от необычных знакомств. Возможно, Тельцов ожидает приятное путешествие, которого они вовсе и не планировали. Но такой поворот судьбы откроет возможность знакомиться с новыми людьми. И даже если по природе Телец не так общителен, как того порой требует случай, все равно он научится получать истинное удовольствие от разговоров с интересными собеседниками.

Гороскоп на 2017 год для Близнецов

На весь 2017 год семья, для Близнецов, станет не просто центром интересов, но и местом, где Близнецы с лёгкостью смогут реализовать себя как главный вектор развития, образования и поведения. Близнецам не составит труда найти силы для решения бытовых вопросов, ведь именно в 2017 году только им прекрасно удаётся сочетать в себе такие качества, которые способствуют формированию мира и гармонии в семье.

Гороскоп на 2017 год для Рака

Начало летнего периода готовит для Раков испытание силы воли и характера. Раков ждёт принятие серьёзного решения, к которому не будет времени подготовиться. Оставайтесь хладнокровными, сознательными и смотрите на мир трезво, тогда вы сможете найти выход из любой ситуации. Кроме того, Раки смогут неслабо подняться в материальном плане за весь 2017 год.

Гороскоп на 2017 год для Льва

А вот Львам не стоит опрометчиво бросаться в крайности при становлении вопросов о смене поля деятельности. Этот год не будет так уж удачлив для тех, кто захочет изменить свою судьбу. Тем же Львам, кто умеет ждать, наблюдать и терпеть, Огненный Петух подарит прекрасную возможность не только неплохо заработать, но и обогатить свою личную жизнь.

Гороскоп на 2017 год для Девы

Девы почувствуют на себе две противоположные стадии человеческого эмоционального состояния: сильнейшую энергию движения и абсолютное сконцентрированное расслабление. Эмоции у Дев будут захлёстывать всю первую половину года. Зато вторая половина года даст передышку. Дева научится получать удовольствие от небольших радостей, пребывания наедине с собой и приятных бытовых мелочей, которых совсем недавно вовсе не замечали.

Гороскоп на 2017 год для Весов

Материальный вопрос для Весов становится всё меньшей проблемой, и теперь Весы смогут получить возможность отложить некоторую сумму на исполнение давней мечты. У данного знака возникнет потребность в анализе всего происходящего, некоторые мелочи станут для Весов очень значимыми, что часто может повергать в полюсные настроения: от сердечной радости до агрессии. Проведите 2017 год в созидательном подведении итогов, чтобы подготовиться к неминуемым положительным переменам.

Гороскоп на 2017 год для Скорпиона

Огненный Петух очень благоволит этому знаку зодиака. Скорпионы почувствуют себя центром событий, нередко судьбоносных, но главное, позитивных и вселяющих надежду. Никаких серьёзных проблем у Скорпиона со здоровьем не предвидится, а личная жизнь будет изобиловать насыщенной стабильностью.

Гороскоп на 2017 год для Стрельца

Стрельцы будут чувствовать себя на перепутье – ваша личная жизнь станет отнимать столько сил и занимать все мысли, что вам захочется спокойствия. Однако такой исход не доставит должного удовлетворения Стрельцу, а лишь усугубит ситуацию. Придется искать в себе силы и принять непростое решение: кому доверить свои чувства. 2017 год не оставит в одиночестве Стрельцов: приятное знакомство поджидает всех одиноких представителей этого знака зодиака.

Гороскоп на 2017 год для Козерога

Активность Козерогов будет бить через край. Козероги прекрасно справятся со всеми поставленными задачами, и ещё останутся силы, чтобы начать общественную деятельность, общаться с друзьями и проводить время с любимым человеком. Козерога не утомляют люди и не раздражает частота сменяющихся калейдоскопом событий. Прекрасное время для путешествий.

Гороскоп на 2017 год для Водолея

Здоровье Водолеев может нередко их подводить. Но болезни не будут трудными: простуды и лёгкие недомогания не должны отвлечь Водолея от решения более насущных задач. Главным образом, Водолеям придётся решить проблемы прошлого, чтобы в будущем они больше их не преследовали. Новая жизнь скоро постучится в ваши двери, при этом Водолею следует быть морально подготовленными к переменам в лучшую сторону.

Гороскоп на 2017 год для Рыб

Рыбы смогут найти в себе немалые творческие способности. Для вас 2017 год весь пронизан вдохновением. Новые люди, интересные встречи, необычные забавные случаи будут преследовать Рыб по пятам. Этот год пройдёт очень плодотворно для тех Рыб, кто захочет научиться чему-то новому.