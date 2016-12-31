04:05 31.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В восьми городах стартовал пилотный проект по быстрой регистрации брака

Об этом сказано в соответствующем распоряжении правительства.

В восьми городах стартовал пилотный проект по быстрой регистрации брака

Так, Кабмин Украины уже запустил пилотный проект - по регистрации бракосочетания за 24 часа в восьми городах страны. Об этом сказано в распоряжении №1068 от 28-го декабря, обнародованном на правительственном портале.

Так, пилотный проект уже был запущен в Виннице, в Днепре, Луцке, а также в Николаеве, Каменец-Подольске, Житомире, Ровно и Харькове. В рамках данного проекта минимальный срок регистрации брака с дня подачи заявления сокращается с 30 дней до суток. Напомним, что в августе глава Минюста Павел Петренко отметил, что за один месяц работы "Брака за сутки" 643 пары воспользовались услугой.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 14 августа запущен проект быстрой регистрации брака.


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