В Украине в 2016 году переименовали 50 тысяч улиц

Переименование произошло согласно закону "Об осуждении коммунистического и тоталитарного режимов и про запрет пропаганды их символики". Об этом рассказали в пресс-службе Украинского института нацпамяти.

Согласно данным, которые Институт ранее получил от областных госадминистраций, на декабрь 2016 г. тоталитарных названий лишились 51 493 объекта топонимики в городах, а также в поселках и селах. Это – улицы, скверы, площади и т.д. Также сказано, что в Украине были демонтированы 2 389 памятников и памятных знаков, из которых в честь Ленина - 1 320.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве вскоре появится переулок Параджанова. Решение про переименование некоторых столичных улиц приняли на заседании Киевгорсовета в декабре 2016 г.