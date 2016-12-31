В России ворона украла паспорт у гражданина Эстонии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Как отмечается, инцидент произошел в Ивангороде при оформлении документов.

"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", – говорится в сообщении.

В свою очередь, должностные лица таможенного поста попытались помочь гражданину, даже были привлечены кинологи со служебными собаками, но все попытки поймать "воровку" завершились неудачей.

Пропажу оформили в полиции Ивангорода, там же гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

Также отмечается, что через несколько дней украденный паспорт все же нашелся - ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска, вырвав всего один лист.

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