В новогоднюю ночь правопорядок в стране будут обеспечивать 11 тыс. правоохранителей

К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в стране будут задействованы около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины, а также 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, в новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.
Кроме того, полиции обратились к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", все подразделения полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы переходят на усиленный режим несения службы.