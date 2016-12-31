14:10 31.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В новогоднюю ночь правопорядок в стране будут обеспечивать 11 тыс. правоохранителей

К обеспечению общественной безопасности во время проведения новогодних массовых мероприятий в стране будут задействованы около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции Украины, а также 1 тысяча военнослужащих Национальной гвардии Украины.
 

В новогоднюю ночь правопорядок в стране будут обеспечивать 11 тыс. правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, в новогоднюю ночь на территории государства запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тысяч граждан.

Кроме того, полиции обратились к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", все подразделения полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы переходят на усиленный режим несения службы.


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