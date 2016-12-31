В каком месте поставить елку для привлечения богатства или улучшения здоровья

По традиции, граждане предпочитают ставить зеленую красавицу туда, откуда ее будет лучше всего видно. Чтобы не мешала – тоже учитывают.

Хотя, согласно канонам фэн-шуй, это не совсем верный подход.

"Тем, кто хочет привлечь в дом деньги, нужно поставить новогоднее дерево на юго-востоке комнаты, - советует специалист по фэн-шуй Марта Борисова. – На востоке ставьте елочку, если мечтаете избавиться от скандалов и укрепить семью. Лесная красавица в южной части обеспечит признание и славу, в центре комнаты – поможет избавиться от проблем со здоровьем. А если планируете забеременеть и удачно родить, поставьте деревце на западе.

Ель, размещенная на севере, сулит успех в карьерном продвижении, а хотите набраться ума-разума – поместите ее на северо-востоке. Любители путешествий должны отвести для елочки северо-западный уголок", – рассказала в интервью "КП в Украине" специалист по фэн-шуй Марта Борисова.

Как сообщал "УРА-Информ", специалисты подсказали, каким елочным украшениям стоит отдать предпочтение в Новом году для привлечения счастья и удачи.