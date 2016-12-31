В Индии открыли школу для трансгендеров

Школа была открыта - чтобы помочь завершить образование тем взрослым, которые ранее оставили обучение. В Индии трансгендеры сталкиваются с враждебным отношением и поэтому около половины этих людей не могут завершить образование.

В школе намерены учиться 10-ть учеников от 25 до 50 лет. Преподаватели относятся также к трансгендерам, и данный шаг направлен на то, чтобы защитить учащихся. Цель данной школы – помочь трансгендерам получить достойную работу и жить нормальной жизнью - говорит директор школы Виджайраджа Маллика.

Как сообщал УРА-Информ, 37 киевских школ ранее закрыли на карантин.