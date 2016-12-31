05:00 31.12.2016 | Общество | Новости
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В Индии открыли школу для трансгендеров

В индийском г. Кочи открыли школу для трансгендеров.

В Индии открыли школу для трансгендеров

Школа была открыта - чтобы помочь завершить образование тем взрослым, которые  ранее оставили обучение.  В Индии трансгендеры сталкиваются с враждебным отношением и поэтому около половины этих людей не могут завершить образование.

В школе намерены учиться 10-ть учеников от 25 до 50 лет. Преподаватели относятся также к трансгендерам, и данный шаг направлен на то, чтобы защитить учащихся. Цель данной школы – помочь трансгендерам получить достойную работу и жить нормальной жизнью - говорит директор школы Виджайраджа Маллика.

Как сообщал УРА-Информ, 37 киевских школ ранее закрыли на карантин.


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