В ГосЧС пояснили как безопасно установить новогоднюю елку - ФОТО

Поэтому спасатели призывают запомнить несколько правил при установке зеленой красавицы. Так, согласно сообщению ГосЧС, не следует размещать елку так, чтобы ее ветви касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов.

Не стоит также устанавливать новогоднее дерево на высокой подставке (стул, журнальный столик и т. д.). необходимо поместить ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени поливать его.

На елке запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами, а также не стоит использовать неисправные или самодельные электрогирлянды. Ни в коем случае не стоит зажигать у елки бенгальские огни, другие пиротехнические изделия, необходимо помнить, что использовать в помещении пиротехнику запрещено.

При этом дети могут находиться возле елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых. Выключайте ее, когда выходите из комнаты, а для предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором, - пояснили в пресс-службе ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, этой зимой елки в столице продаются во всех районах Киева на 144 площадках. Все они обустроены на территориях рынков, торговых центров и сельскохозяйственных ярмарках.