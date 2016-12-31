Умер художник Walt Disney, который создал олененка Бэмби

Об этом сообщила американская телекомпания CNBC.

"Легендарный художник Walt Disney Тайрус Вонг владел даром пробуждать невероятное ощущение в своем искусстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рисунки Вонга, изображавшие оленей в лесу, привлекли внимание компании Walt Disney и стали основой для визуального стиля художественного фильма "Бэмби".

Несмотря на то, что Вонг работал в Walt Disney только с 1938 по 1941 год, в 2001 году он был назван "Легендой Диснея".

Затем в течение 26 лет он работал на студии Warner Brothers и вышел на пенсию в возрасте 68 лет.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", умер автор знаменитой сказки "Обитатели холмов" Ричард Адамс.