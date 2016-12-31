09:56 31.12.2016 | Общество | Новости
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Умер художник Walt Disney, который создал олененка Бэмби

 Художник Bambi, получивший известность благодаря своим эскизам для анимационного мультфильма "Бэмби", умер в возрасте 106 лет. 

Умер художник Walt Disney, который создал олененка Бэмби

Об этом сообщила американская телекомпания CNBC.

"Легендарный художник Walt Disney Тайрус Вонг владел даром пробуждать невероятное ощущение в своем искусстве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рисунки Вонга, изображавшие оленей в лесу, привлекли внимание компании Walt Disney и стали основой для визуального стиля художественного фильма "Бэмби".

Несмотря на то, что Вонг работал в Walt Disney только с 1938 по 1941 год, в 2001 году он был назван "Легендой Диснея".

Затем в течение 26 лет он работал на студии Warner Brothers и вышел на пенсию в возрасте 68 лет.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", умер автор знаменитой сказки "Обитатели холмов" Ричард Адамс.


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