Тина Кароль устроила фотосессию с символом 2017 года

Тина Кароль опубликовала фото на своей официальной странице в Instagram, на котором певица запечатлена с петушком – символом 2017 года.

"Я желаю семейного счастья, крепкого здоровья, преданных друзей, заботливых детишек. И пусть в новом году Огненный Петух принесет вам жизненной энергии и стремление к самосовершенствованию и, конечно же, успех! Пылкой и страстной любви Вам!", – такими словами Тина Кароль поздравила своих поклонников с Новым годом.

Как отмечают подписчики Кароль, фото сделано в рамках тематической фотосессии для обложки одной из газет.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", в столице в процессе новогодних праздников выступят около трех тыс. артистов.