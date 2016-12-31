03:10 31.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Тина Кароль устроила фотосессию с символом 2017 года

Украинская певица решила оригинально поздравить своих фанатов с новогодними праздниками.

Тина Кароль устроила фотосессию с символом 2017 года

Тина Кароль опубликовала фото на своей официальной странице в Instagram, на котором певица запечатлена с петушком – символом 2017 года.

"Я желаю семейного счастья, крепкого здоровья, преданных друзей, заботливых детишек. И пусть в новом году Огненный Петух принесет вам  жизненной энергии и стремление к самосовершенствованию и, конечно же, успех! Пылкой и страстной любви Вам!", – такими словами Тина Кароль поздравила своих поклонников с Новым годом.

Как отмечают подписчики Кароль, фото сделано в рамках тематической фотосессии для обложки одной из газет.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", в столице в процессе новогодних праздников выступят около трех тыс. артистов.


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