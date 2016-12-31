О лучших достижениях полиции Донецкой области в 2016 году рассказал Аброськин

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для меня это одно из важнейших событий этого года. Пример того, когда идея превращается в проект." Умные камеры ", высокотехнологичное программное обеспечение - Мариуполь и Донецкая область в целом действительно становятся одними из самых безопасных мест Украины с точки зрения общественного порядка. И это несмотря на огромное количество незаконного оружия, близость линии боевых действий, постоянную военную угрозу со стороны боевиков. Но, повторюсь, именно с точки зрения криминогенной обстановки, у нас в разы безопаснее по сравнению с другими регионами ", - написал начальник ГУНП в Донецкой области .

"Кредит доверия, который получили наши патрульные на старте своей работы, был огромен. Через полгода люди по-прежнему верят и уважают, теперь уже за результаты работы", - добавил Вячеслав Аброськин.

Согласно его словам, за этот год полицейские Донецкой области стали более профессиональными, сплоченными и более подготовленными. Также он отметил, что с этого года начали активно работать с курсантами наших профильных вузов. Программа наставничества начинает взаимодействие с будущими полицейскими с момента получения ими направления на учебу.

"Суды - сегодня это то, что тянет назад. Не соглашусь с решениями местных судов Донецкой области, когда из-под стражи освобождаются реальные бандиты -" Людоед "," Барс "," Адвокат "и т.д. Война действительно рождает не только героев, но и мерзавцев . Пусть в следующем году наконец судебная реформа дойдет на места и мы перестанем разочаровываться в украинской "Фемиде" ", - подчеркнул Аброськин.

Также чиновник отметил и работу с детьми, которыми "занимались, помогали, учили целый год", "лиговцев, которые выбирают профессию полицейского и становятся ответственными гражданами своего государства".

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Святошинский районный суд города Киева начал допрос бывшего командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины Станислава Шуляка.