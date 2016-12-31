Какие подарки могут навлечь неприятности в Новом году?

Специалисты рассказали о том, от каких презентов родным и близким лучше всего отказаться.
Ведь не все подарки могут нести позитивную энергию и направить жизнь человека в правильное русло, подарив ему радость. Ниже мы предлагаем ознакомиться со списком презентов, которые лучше не покупать членам своей семьи, друзьям, коллегам.
1. Ножи и вилки. Этот презент может плохо повлиять на состояние здоровья, испортить отношения.
2. Ножницы. Изменяют жизнь в худшую сторону, способствуют разрыву отношений с близкими.
3. Зажигалка, портсигар – к разлуке.
4. Бритвенный станок – «обрежет» путь к успеху и удаче.
5. Перчатки. Тот, кому вы их подарите, станет от вас зависимым.
6. Носовой платок – символизирует слезы, болезни, неудачи.
7. Ремень – порождает в человеке небывалую скованность, препятствует на пути к достижению цели .
8. Часы – к разлуке и не только. Могут поставить точку на счастливой жизни.
9. Зеркало. Особенно опасайтесь старинного – оно отбирает красоту, молодость и здоровье.
10. Пустой кошелек. Получатель презента пойдет по миру, если не положите внутрь хотя бы немного денег!
11. Жемчуг – к слезам.
12. Цепочка – означает разлуку.
13. Шарф – конец взаимоотношений.
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