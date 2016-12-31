Какие подарки могут навлечь неприятности в Новом году?

Ведь не все подарки могут нести позитивную энергию и направить жизнь человека в правильное русло, подарив ему радость. Ниже мы предлагаем ознакомиться со списком презентов, которые лучше не покупать членам своей семьи, друзьям, коллегам.

1. Ножи и вилки. Этот презент может плохо повлиять на состояние здоровья, испортить отношения.

2. Ножницы. Изменяют жизнь в худшую сторону, способствуют разрыву отношений с близкими.

3. Зажигалка, портсигар – к разлуке.

4. Бритвенный станок – «обрежет» путь к успеху и удаче.

5. Перчатки. Тот, кому вы их подарите, станет от вас зависимым.

6. Носовой платок – символизирует слезы, болезни, неудачи.

7. Ремень – порождает в человеке небывалую скованность, препятствует на пути к достижению цели .

8. Часы – к разлуке и не только. Могут поставить точку на счастливой жизни.

9. Зеркало. Особенно опасайтесь старинного – оно отбирает красоту, молодость и здоровье.

10. Пустой кошелек. Получатель презента пойдет по миру, если не положите внутрь хотя бы немного денег!

11. Жемчуг – к слезам.

12. Цепочка – означает разлуку.

13. Шарф – конец взаимоотношений.

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