Какие елочные украшения "сыграют вам на руку" в 2017-м году?

Эксперты говорят, что символ наступающего года, Огненный Петух, по достоинству оценит огромное количество мигающих лампочек и гирлянд, пишет «КП в Украине».

"Формой, привлекающей позитивную энергию огня, является треугольник, поэтому сделайте несколько красных или золотых конвертиков-треугольничков и поместите в них китайские монетки", – поведала специалист по фэн-шуй Марта Борисова.

Желательно, чтобы украшения для родных и близких были выполнены преимущественно в золотистых, алых, солнечно-оранжевых и желтых тонах. Презенты для родных и близких стоит упаковать в алую или желтую бумагу. Не забудьте и проглавный китайский сувенир – мандарины. Его нужно преподнести каждому, входящему в ваш дом, гостю.

Чтобы в доме поселилось счастье и любовь, все гирлянды и китайские фонарике постарайтесь связать попарно, на столе поставьте по две одинаковых свечи, а также фигурку "виновника" торжества – Огненного Петуха.

Как сообщал "УРА-Информ", специалисты рассказали, чем не стоит заниматься в канун Нового года.